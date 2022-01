Poola on Vene rünnaku korral valmis aitama miljonit Ukraina põgenikku

"Kui Ukrainas puhkeb sõda, peame olema valmis põgenike sissevooluks. Need inimesed põgeneksid põrgu, surma ja julmuste eest," ütles Wasik telekanalile TV Republika.

"Valitsuses peame olema valmis halvimaks stsenaariumiks, siseministeerium on astunud samme, et valmistada meid ette miljoni inimese suuruse sisserände laine saabumiseks," lisas Wasik.

Wasik märkis, et Genfi konventsiooni kohaselt on Poola kohustatud pakkuma sellistele põgenikele kaitset. "Riik ei põgene oma kohustuste eest seda teha," ütles Wasik.

"Seal, kus on tõesti pagulasi, peame neid ka aitama. See on osa rahvusvahelisest õigusest. Aga see on ka tsiviliseeritud inimeste kooselu põhimõte, euroopaliku ja kristliku kultuuri põhimõte," lisas Wasik.

Poolas elab juba suur ukrainlaste kogukond. Pärast Krimmi okupeerimist kasvas ukrainlaste sisseränne Poolasse. Praeguste Ukraina ja Venemaa vaheliste pingete ajal avaldab Poola Kiievile suurt toetust ja on mõistnud hukka Kremli tegevuse Ukraina piiride lähedal.