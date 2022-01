Liimets: Eesti naftaäri Valgevenega näeb sanktsioonide kõrval halb välja

Liimets rääkis, et Eesti rakendab Valgevene suhtes väga ulatuslikke sanktsioone, mis puudutavad paljusid sealsete võimudega seotud inimesi ja ettevõtteid.

"Oleme ühelt poolt koos Balti riikidega kehtestanud ise Valgevene ametiisikutele piiravaid meetmeid ning neid praeguse valitsuse ajal oluliselt täiendanud. Teiselt poolt osalenud ka aktiivselt Euroopa Liidu sanktsioonide väljatöötamises, millest viimati rakendati möödunud aasta lõpus juba viies pakett. Kõik need sanktsioonid on olnud vastus Valgevene võimude sammudele, olnud igati põhjendatud, reaalselt töötavad ning mõjukad," lausus Liimets.

"Siiski pole Valgevene suhtes kehtestatud täielikku embargot ning sel juhul on alati kaupu ja isikuid, kes jäävad kehtivate sanktsioonide alt välja. Olgugi, et Valgevene naftatoodete transiit Eesti kaudu on olemasoleval kujul seaduslik, olen täiesti nõus, et see näeb sanktsioonide kõrval halb välja," märkis välisminister.

"Meie sanktsioonide jõustamisega tegelevad ametkonnad on kindlasti igati oma ülesannete kõrgusel, aga valitsus peab lähimal ajal uuesti üle vaatama oma Valgevene sanktsioone puudutavad poliitilised suunised," sõnas Liimets.

Liimetsa sõnul tõstatas ta selle küsimuse esmaspäeval ka oma Balti kolleegidega, et siin ühine seisukoht kujundada. "Peame ka pidevalt jälgima, et piiravad meetmed toimiksid tõhusalt ning oleme valmis osalema aktiivselt vastavates debattides ka Euroopa Liidu tasandil," sõnas Liimets.

Kallas: lüngad sanktsioonide rakendamises tuleb parandada

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles samuti, et olukord näeb kehv välja kehv ja et ta suhtub sellesse väga tõsiselt.

"Põhimõtteline välispoliitika peab väljenduma ka selle rakendamises kodus – kui oleme sanktsioonides kokku leppinud, peame neid rakendama ja kui ilmnevad lüngad, tuleb need parandada. Vastasel juhul vähendame meie endi rahvusvahelist usutavust ja sõnaõigust," kommenteeris Kallas.

Kallase sõnul peavad nii välisministeerium kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning maksu- ja tolliamet kahtlustesse detailideni sisse vaatama. "Pädevad asutused peavad hindama, kas sanktsioonidest toimub pahatahtlik kõrvalehiilimine või seaduselünkade kuritarvitamine," sõnas Kallas.

Kallas lisas, et helistas hommikul välisminister Eva-Maria Liimetsale ja palus tal teema aruteluks valitsuse nõupidamisele tuua. "Siht on võimalikult kiiresti olukorrast aru saada ja teha kindlaks, kas sanktsioone on rikutud," sõnas peaminister.

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et Euroopa Liidu sanktsioonide alla langenud Valgevene kasutab Eestit rekordilistes kogustes oma naftatoodete ekspordiks.

Eesti importis mullu Valgevene naftatooteid ligi kolm korda rohkem kui aasta varem. Sealjuures liikus Eestisse kolmandik Valgevene naftat, mis varem suundus Läti sadamatesse.