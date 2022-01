Ilm läheb teisipäeval külmemaks

Teisipäeval on Eestis rahulik ning külm ilm. Temperatuur langeb kuni -7 kraadini.

Öö on Eestis pilves. Aeg-ajalt sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi.

Hommikul sajab Põhja- ja Ida-Eestis mitmel pool lund, mujal on lumehooge üksikutes kohtades. Teeolud on aga mitmel pool lumised ja libedad. Tuul puhub põhjast ja loodest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -7 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Lumehood liiguvad jätkuvalt suurema tõenäosusega üle Põhja- ja Ida-Eesti. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis.

Õhtul on tuul Lääne-Eesti saartel muutlik ja nõrk. Külma on 3 kuni 6 kraadi.