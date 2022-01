ERR Ukrainas: Mariupolis kohtab mitmesugust Venemaasse suhtumist

Ukraina kontrolli all oleva territooriumi kõige suurem rindeäärne linn on Mariupol Donetski oblastis, mis asub rindest vaid kümmekonna kilomeetri kaugusel ja kus elab ligi pool miljonit inimest. Linna elanikud on juba harjunud ebakindlusega, suhtumised Venemaasse on mitmesugused.