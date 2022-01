Maksu- ja tolliamet: proovid keelatud kütuste transiiti ei näita

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et rekordiline Valgevene naftatoodete transiidiäri läbi Eesti sunnib sanktsioonidele uuesti otsa vaatama ja neid täiendama.

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et Valgevene ärimehed trikitavad kaubakoodidega, et hiilida mööda Euroopa Liidu sanktsioonidest ja eksportida läbi Eesti rekordilistes kogustes naftatooteid. Riigifirma Operail abiga on mööda Eesti raudteed liikunud enam kui poole miljardi euro väärtuses õlisid, mis rahastavad Valgevene režiimi.

Eerik Heldna sõnul on Valgevenest Eestisse toodud kütuseid põhjalikult kontrollitud. Dokumendid on korras ja kütused vastavad kaubakoodile, mis ei kuulu piirangute alla, ütleb Heldna.

"Tollil on väga raske anda hinnangut, kas tegemist on tahtliku sanktsioonidest mööda hiilimise või erinevate keemiaettevõtetele mõeldud toodetega. Nendel juhtumitel, kus on olnud põhjendatud alus arvata, et koodiga on manipuleeritud, on määratud ka laboriproovid ja senimaani laboriproovide käigus ei ole neid rikkumisi tuvastatud," lausus Heldna.

Endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) nimetab olukorda kohatuks ja groteskseks ja ootab valitsuselt lahendust, kuidas transiidiäri lõpetada.

"Me kõneleme häälekalt sellest, et Valgevene ja Venemaa agressiooni suhtes peaks olema Euroopa Liidu riigid järjepidevad. Ja nüüd selgub, et riigi äriühingu mahitusel oleme leidnud naftat. Ja see on Lukašenko režiimi toetamine. Selge on see, et need miljonid, mis me sanktsioonide vahele kukkuvast alast võidame, on verised miljonid," sõnas Reinsalu.

Eva-Maria Liimets ütes, et puudujäägid ja kitsaskohad sanktsioonides teevad muret ja sel nädalal kavatseb valitsus olukorda arutada.

"Kindlasti on siin oluline vaadata uuesti piirangutele otsa ja leida täiendusi," sõnas Liimets.

Ka riigikogu väliskomisjon tõdes esmaspäeval, et Eesti sanktsioonipoliitikat Valgevene suunal tuleb muuta.