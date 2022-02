Saksa ajakirjanik: meie relvaekspordi poliitika on silmakirjalik

Saksamaa välispoliitikaajakirjanik Michael Thumann leiab, et Saksamaa valitsuse praegune relvaekspordi poliitika Ukraina suhtes on silmakirjalik ja hübriidpatsifistlik. Samas võiks valitsus tema sõnul üldse loobuda näiteks Eesti haubitsatega tegelemast, sest need ei puuduta liitvabariiki.

Me kuulsime sel nädalal uudist, et Saksamaa annab Ukrainale 5000 kiivrit. Reaktsioon Eestis oli enam-vähem selline, et kas tõepoolest, kas see on nali. Milline teie vaade sellele on?

Naljakas on see, et need on kiivrid, mida Ukraina tegelikult küsis ja need on osa küsitud varustusest. Kiivritest on puudus ja need saadetakse teele. Aga me näeme seda muidugi teravas kontrastis sellega, mida Saksamaa ei saada või mille saatmist ta takistab. Nii et see on soovitud varustus, aga praeguses kontekstis on see nõrk märk ja signaal, mida paljud vaatavad põlgusega. Kontekst saadab halva signaali, praegusel ajal ootab Ukraina palju enamat. Saksamaa saadab aga 5000 kiivrit ja ka välihaigla.

Eestist on saanud naljakal moel suur relvaeksportija. Me tahame anda Ukrainale vanu haubitsaid ja me oleme saanud kuulsaks rahvusvahelises meedias kuna me ootame Saksamaalt selleks luba. Tundub et me ei saa seda. Miks on Saksamaa valitsus nii range selles küsimuses ja isegi praeguses olukorras, mis on väga murettekitav?

Nende haubitsate küsimus on nii tundlik sellepärast et, need on vanad nõukogude haubitsad, mida kasutati Saksa Demokraatlikus vabariigis, liitvabariik ei ole neid kunagi kasutanud. Me tegeleme millegagi, millega oleks tulnud tegeleda ammu minevikus ja ma ei saa tegelikult aru, miks föderaalvalitsus sellega tegeleb, nad saaksid sellega mitte tegeleda, sest neid relvi ei ole Saksamaa tootnud, see ei puuduta liitvabariiki. Nad saaksid suhtuda sellesse kui mineviku teemasse, aga nad ei tee seda. Küsimus on, miks.

Me peame vaatama valitsuse koosseisu, seal on sotsiaaldemokraadid, kes on liikunud viimastel aastatel rohkem vasakule ja kus on tugevnenud patsifistlik tiib, rohelised, kes on alati suhtunud relvaeksporti väga kriitiliselt, ja vabad demokraadid ehk meie liberaalid, kes mängivad väiksemat rolli, sest neil ei ole ühtegi ministeeriumi, mis oleks seotud välispoliitikaga.

Eile oli valitsuse esindajatel koosolek, kus seda küsimust arutati, ja nad jätsid selle taas kord pooleli. Seda saab seletada üksnes hübriidse patsifismiga nagu mina seda nimetaksin, sest Saksamaa ei ole muidugi patsifistlik maa, meie sõjavägi oli kohal Afganistanis teise suurima jõuna, meie sõjavägi tegutseb Lääne-Aafrikas ja üle kogu maailma. Samamoodi ekspordib Saksamaa relvatööstus relvi näiteks Iisraeli, nad saavad Saksamaalt kõike, mida nad ainult küsivad.

Teistest riikidest, NATO riikidest on üks suurim relvade ostja Ungari praegu. Antud juhul tundub valitsus näitavat oma patsifistlikku nägu Ukraina poole, mis tähendab et nad tahavad eemale hoida igasugusest otsesest kaasatusest võimalikus konfliktis, nad vaatavad Saksamaa minevikule ja sellele, et Saksamaa vallutas Nõukogude Liitu 40-ndatel, nii et nad ei taha anda mingeid surmavaid relvi võimalikku konflikti. See on nende kindel positsioon.

Mina pean seda väga vastuoluliseks, sest kui sellise hübriidpatsifismi järgi me ei vii relvi piirkondi kus on pinged, siis me peaks eemale hoidma Iisraelist või Lähis-Idast tervikuna, relvi viiakse ka Egiptusesse. Siin tuleb mängu Venemaa, eelkõige sotsiaaldemokraatlik partei ei taha provotseerida Venemaad ega anda vene propagandale võimalust öelda, et näete fašistid tegutsevad jälle ja annavad relvi meie vaenlastele ja see on põhjus, miks valitsus hoiab eemale ja blokeerib igasuguseid relvasaadetisi.

Läti kaitseminister ütles Financial Timesis, et selline poliitika on ebamoraalne ja silmakirjalik, kas te nõustute sellega?

Moraali kategooriast on keeruline rääkida kui jutt käib relvaekspordist. Aga ma arvan, et silmakirjalikkus on õige sõna. Selle valitsuse hübriidpatsifismi puhul me näeme teatud määral silmakirjalikkust. Ma usun, et järgmine Iisraeli soov saab ilma igasuguste kõhklusteta täidetud. Ukraina on teises kategoorias. Mina pigem pooldaksin lähenemist, kus me püüaksime kaitsta riikide territooriumi või üleüldse püsima jäämist, Ukraina puhul ma leian, et riigi püsimajäämine on ohus. Küsimus on, kas me tahame saata relvi või mitte ja otsus on et mitte ja siis tuleb elada silmakirjalikkuse sildi all.

Tundub, et asi ei ole parteides, vaid see on ka sakslaste soov, sest parteid teavad ju, mida valijad ootavad. Kus on selle suhtumise juured? Kas see on patsifism, kas see on eriline suhe Venemaaga, kas see on hirm kõrgete energiahindade või mille iganes ees, soovimatus jamade ees, mida te arvate?

Ma arvan, et küsimus on vähem hirmus kõrgete energiahindade ees. See on segu patsifismist rohelises parteis ja sotsiaaldemokraatide soovist omada normaalseid suhteid Venemaaga ja seal on kahtlemata ka küsimus, kas neil on nende arvates piisavalt toetust oma partei toetajate hulgas. Ja parteide toetajad soovivad tegelikult maksimaalselt piiranguid. See ei tähenda kogu Saksamaad ja meie eelmine valitsus ajas teistsugust poliitikat. Kui valitsus vahetuks, siis oleks meil realistlikum või vähem parteide ideoloogiast mõjutatud välispoliitika, kui see praegu on.

Te olite hiljuti Ukrainas. Milline julgeolekuolukord seal teie hinnangul on ja mis võib lähikuudel juhtuda?

Ma olin hämmastunud, et ukrainlased olid teatud määral rohkem muretud kui lääne eliit ja ajakirjanikud, sest nad ütlevad, et me oleme elanud selle konfliktiga nüüd juba rohkem kui kaheksa aastat. Nad ei alahinda ohtu, nad on alati tunnistanud, et see võib olla võimalik. Me oleme näinud järjekordseid õppusi eelmisel aastal ja nad on sellega elanud. Sellegipoolest ukrainlased teavad oma tugevusi ja nõrkusi, nende nõrkus on kahtlemata õhukaitse, selles vajavad nad toetust ja seda nad ka küsivad.