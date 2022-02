USA andis ametnike perekondadele korralduse Valgevenest lahkuda

Lisaks anti hoiatus riiki sisenemise eest seoses pingetega Washingtoni ja Kremli vahel.

"Suurenenud ebatavalise ja murettekitava Venemaa militaartegevuse tõttu Ukraina piiri lähedal peaksid USA kodanikud Valgevenes või sinna sõitmisel olema teadlikud, et olukord on ennustamatu ning piirkonnas on hetkeseis pingelisem," teatas USA välisministeerium.

Viimasel ajal on suurenenud Venemaa sõjatehnika viimine Valgevenesse, kus Kremli teatel toimuvad veebruari teises pooles õppused.