Pentagon kaalub lisavägede saatmist Euroopasse

USA kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et peab aktiivseid arutelusid Ida-Euroopa liitlastega võimaliku vägede saatmise üle NATO idatiivale. Tegemist on lisasõduritega juba avalikustatud 8500 mehest koosneva kiirreageerimisüksuse kõrvale

Pentagoni eesmärk on rahustada NATO närvilisemaid liitlasi seoses Venemaa sõjaväe kohaloleku kasvuga Ukraina piiridel, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Igasugune otsus uuest vägede paigutamisest on eraldi sellest 8500 sõdurist, kes pandi kõrgendatud valmisolekusse eelmisel nädalal, lisas Pentagon. Tegemist on president Joe Bideni reedel antud kommentaari sisuga täitmisega.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby teatas, et Biden viitas reedel võimalusele paigutada vägesid Euroopas sees ringi.

"Teeme praegu põhjalikku tööd, et pakkuda vägede ülemjuhatajale valikuid, kui ta otsustab nii teha, ja seda nõu pidades nendesamade liitlastega," lisas Kirby.

Eelmisel nädalal seadis USA sõjavägi 8500 sõdurit kõrgendatud valmisolekusse Euroopasse saatmiseks, et täita NATO kiirreageerimisüksuse ridasid juhuks, kui allianss peaks seda vajalikuks pidama.

Venemaa eitab Ukraina invasiooni kavatsust. Samas on Kreml viidanud lääneriikide reageeringule seoses vene vägede paigutamisele Ukraina põhja-, ida- ja lõunaossa, et see on tõestuseks, et Venemaa on sihtmärk, mitte agressor.

Venemaa sai eelmisel nädalal ka Washingtonilt vastuse oma julgeolektagatiste nõudmistele. Vastus ei ole avalik, kuid USA välisminister Antony Blinken kinnitas, et selle sisu oli põhjalikult liitlastega läbi arutatud. Vastust oodatakse Venemaalt.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov peaks täna helistama USA välisministrile Antony Blinkenile, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja.

USA president Joe Biden on rõhutanud, et konflikti tuleb vältida diplomaatiliste vahenditega.