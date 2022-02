Nicaraguas algas kohtuprotsess poliitvangide üle

Nicaraguas algas kohtuprotsess 46 inimese üle, keda prokuratuuri teatel on alust süüdistada vandenõus, rahapesus ja teistes kuritegudes riikliku julgeoleku vastu.

46 inimesest 39 on vangis ja seitse on riigist põgenenud. Süüdistatavate seas on ka presidendikandidaadid Felix Maradiaga, Arturo Cruz ja Juan Sebastian Chamorro.

"Nende üle peetakse kohut riikliku ühtsuse õõnestamise eest, saades välismaalt raha kuritegude sooritamiseks," teatas prokuratuur vangistatud inimeste kohta.

Eelmise aasta novembris toimunud valimised võitis 76-aastane Daniel Ortega, kes lasi enne seda mitu oma vastaskandidaati vahistada. Lõpuks jäi tema vastu kandideerima viis inimest, keda peetakse presidendi toetajaiks. Ortega neljas ametiaeg algas 10. jaanuaril, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Vangistatud kandidaatide sugulased esitasid presidendi administratsioonile palve kinnivõetud inimesed vabastada, sest neid piinatakse ja nende tervis on halvenenud. Valitsus on süüdistused tagasi lükanud.

Detsembris kiitis parlament heaks seaduse, mis annab Ortega valitsusele õiguse kuulutada kodanikke terroristiks ja riigireeturiks. Nicaragua vanglas on 150 opositsiooni esindajat, üle 100 000 inimese on riigist põgenenud, vahendas Soome ringhääling YLE.