Balti peaministrid arutavad koos koroonapiirangute leevendamist

Eesti, Läti ja Leedu peaministrid kohtuvad reedel, et kooskõlastada koroonapiirangute leevendamist Balti riikides veebruari jooksul, teatas Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Karinši sõnul kavatseb Läti valitsus otsustada veebruaris, milline hakkab olema riigi koroonapiirangutest loobumise strateegia.

"Soovime selles küsimuses selguse leida veebruari jooksul. Piirangutest loobumine peab olema kooskõlas viiruse levikuga ja haiglaravi vajadusega. Praegu tundub, et omikroni variandi tõttu on haiglaravi vajavate inimeste hulk väiksem kui delta tüve tõttu, haiglad ei täitu väga kiiresti," ütles Karinš.

Ka Leedu valitsus plaanib sel nädalal otsustada, kuidas ja millal loobuda koroonapassi kasutamisest.

Lätis kasvab surve, et koroonapassi nõue kaoks. Valitsus plaanib seda arutada järgmisel koalitsiooni koosolekul, mis toimub 7. veebruaril, vahendas LSM.

Epidemioloog Nikita Trojanskis hoiatas, et koroonapassist loobumisel tuleb olla ettevaatlik.

"Tõenäoliselt alles sel nädalal näeme haiglaravi kasvu, vanemate inimeste seas on viirus alles levima hakanud. Seetõttu arvan, et praegu pole kindlasti õige aeg, et soodustada riigis viiruse kiiremat levikut," ütles Trojanskis.