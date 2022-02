Koroonapass karantiinis haigetele sissepääsu avalikku ruumi ei sulge

Koroonapass tuvastab, kas inimene on vaktsineeritud või millalgi haiguse läbi põdenud, kuid akuutsetele haigetele, kes peaksid karantiinis istuma, passiga sisenemiskeeldu ei teki.

Kui inimene nakatub koroonasse, tekib tal alates sümptomite tekkest kohustus jääda kümneks päevaks karantiini, et hoiduda viiruse levitamisest.

Arvaks, et selle kümne päeva jooksul annab Digiloosse talletatud koroonainfot peegeldav digitõend infot ka selle kohta, kui inimene on akuutselt haige ning sulgeb talle ligipääsu kohvikusse või kontserdile. Aga ei.

Kõik avalikud kohad ja üritused, mis koroonatõendit kontrollivad, teevad seda tarkvaraga, mida saab kasutada igaüks. Aadressil kontrolli.digilugu.ee võib iga koroonapassi omanik oma staatust kontrollida. Kui täiskasvanu vaktsineerimisest pole möödas enam kui üheksa kuud või läbipõdemisest üle poole aasta, annab tõendi kontroll rohelise tule ehk ligipääsu avalikesse, koroonapassiga võimaldatud paikadesse. Sama kontrolli käigus aga selgus, et karantiini määratud koroonahaige võiks vabalt teatrisse või kohvikusse sisse jalutada, sest tõendi kontroll tema kohta "punast" ei näita. Niisugusel kujul pole aga koroonapassil suuremat mõtet, kui see päriselt haigeid kontrollimisel tervetest eemal ei hoida. On's selline viga kogemata tekkinud turvaauk? Selgub, et ei - riik pole niisugust funktsionaalsust koroonapassile mõelnudki tekitada.

"Nakatunud inimese kohustus eneseisolatsioonis püsida tuleneb valitsuse korraldusest. Euroopa Liidu COVID-digitõendite eesmärk on tõendada andmeid inimese vaktsineerituse, läbipõdemise või hiljuti antud negatiivse testi kohta – need ei ole mõeldud isolatsioonikohustuse täitmise kontrollimiseks. Kuigi nii läbipõdemine kui vaktsineerimine vähendavad riske raskelt haigestuda või uuesti nakatuda, ei tõenda need inimese nakkusohutust," kommenteeris sotsiaalministeeriumi innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala.

Seega saab koroonapassiga tõendada oma negatiivset testitulemust, ent positiivse proovi ehk haigestumise korral see takistust kusagile sissesaamisel ei tekita.

"Tõendite ajutise peatamise ning tühistamise võimalused on Euroopas praegu arutelu all. Siiski on tegemist suurema aruteluga inimese isikuandmete kaitsest, sest digitõendi eesmärk ei ole tõendada inimese nakkusohutust, vaid üksnes vaktsineerimise või läbipõdemise fakti," põhjendas Joala.

See tähendab, et pahatahlikkuse korral võib haige inimene, kel on kehtiv koroonapass ehk ta on kas vaktsineeritud või juba varem haiguse korra läbi põdenud, minna avalikele üritustele ja oma haigust vabalt levitada. Tema karantiinis olemist ei kontrolli keegi ning tema ringiliikumist ei takista ükski tõend.