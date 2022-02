Läti tahab välisinvesteeringute abil arendada riigi turismisektorit

Läti suurima hotelliketi Mogotel tippjuhi Sabine Krievina sõnul on firma kaks Riia hotelli suletud. Kokku on Mogotelil Riias üheksa hotelli.

"Piirangud takistavad endiselt inimeste liikumist. Hea, et on ärikliente ja spordiüritusi. Tavaolukorras oleks konverentsiteenuste järele palju suurem nõudlus, sel aastal seda segmenti ei eksisteeri. Parem olukord on nende hotellide puhul, kus on spaa," ütles Krievina.

Neiburgsi hotelli juhi Evita Gasparovica sõnul pole hotell suletud, kuid turistide hulk on väike.

"Sel aastal on piirid lahti, näeme, kui aktiivselt lätlased reisivad Tenerifele, Egiptusse ja teistesse soojadesse riikidesse. Kohalikud inimesed külastavad hotelli tunduvalt vähem kui eelmise aasta talvel. Toetume Saksamaalt Suurbritanniast ja mujalt Euroopast pärit turistidele. Venemaalt pärit turistide arv on väike, kuna me ei aktsepteeri Lätis Sputniku vaktsiini," ütles Gasparovica.

Turismisektori esindajad leiavad, et pärast piirangute kaotamist tuleb Riiat reklaamida rohkem kui atraktiivset turismisihtkohta.

Läti tahab riiki seetõttu meelitada rahvusvahelisi investoreid. 2020. aasta aprillis asutati Riia investeerimis- ja turismiamet. Selle juhi Rolands Bogdanovsi sõnul on pandeemia turismisektorit tõsiselt räsinud. Võrreldes 2019. aastaga on välisturistide arv 80 protsendi võrra väiksem

"Praegu on peamine eesmärk turistide arvu iga-aastane suurendamine. Keskendume lähimatele turgudele, kus piirangud on väiksemad kui Baltikumis. Tahame siia meelitada rahvusvaheliselt kuulsaid ja mõjukaid inimesi, kes toodavad digitaalselt sisu," ütles Bogdanovs.

Bogdanovsi sõnul vajab riik rohkem välisinvesteeringuid.

"Prioriteetsed sektorid on infotehnoloogia, rahvusvahelised äri- ja finantsteenuste keskused, idufirmad, kõrge käibemaksuga tootmine, kinnisvaraarendus ning filmi- ja multimeediatööstus. Tahame ligi meelitada kogenud investoreid. Praegu on välja arendamata, kuid potentsiaaliga valdkondi päris palju, seetõttu otsime rahvusvahelise kogemusega investoreid, kes võiksid Riiale väärtust juurde anda," ütles Bogdanovs.