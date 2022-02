Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": majandusminister Taavi Aas

Energiahindade šoki leevendamise meetmed on tänaseks valitsuses valdavalt kokku lepitud ja kasutusele võetud. Samas on selge, et nii kalleid toetusi saab maksta vaid ühel talvel. Millised on lahendused elektri, gaasi ja kaugkütte hindade ning Eesti ettevõtete konkurentsivõime osas järgmiseks aastaks ning järgmiseks kümnendiks?

"Otse uudistemajast" on ERR.ee eetris algusega kell 11 ja on hiljem järelvaadatav.