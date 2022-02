Ajaleht: Saksa peaministripartei juhid relvatarneid Ukrainale ei toeta

Saksamaal võimul oleva Sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) juhid jõudsid pärast konsultatsioone ühele meelele: Ukrainale relvi ei saadeta – ka neid, mis on pärit Ida-Saksamaalt.

Süddeutsche Zeitung kirjutas, et esmaspäeval Willy-Brandt-Hausis sotsiaaldemokraatide juhi Lars Klingbeili eestvedamisel toimunud tööistungil osalejad kinnitasid, et nõupidamine kulges rahulikult ja et jõuti ka kokkuleppele: koosolekul osalenutel ei olnud vastuväiteid otsusele Ukrainasse relvi mitte tarnida.

Ajalehe info kohaselt oldi SPD koosolekul üksmeelel, et lükatakse tagasi ka varem DDR-ile kuulunud haubitsate Eestist Ukrainasse saatmise ettepanek.

Arutelu tõukus endise välisministri ja eksparteijuhi Sigmar Gabrieli nädalavahetusel tehtud ettepanekust, kus ta soovis "tabudeta diskussiooni avalikkuses ja Bundestagis võimalike relvatarnete teemal, juhul, kui Venemaa peaks Ukrainat ründama".

Kohtumisel osales ka endine liidukantsler Gerhard Schröder, kes on olnud Ukrainale relvade tarnimise häälekas vastane.