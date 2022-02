Times: reisijad peavad lennukites veel aastaid maske kandma

Ajaleht The Times suhtles rahvusvaheliste lennufirmade tippjuhtidega, kes väitsid, et reisijad peavad lennukites maske kandma veel aastaid.

Rahvusvahelised lennufirmad leiavad, et maski kandmise kohustus on viimane koroonapiirang, mis lendamisel kaotatakse. Riikides kehtivad erinevad koroonapiirangud ja see raskendab maski kandmise reegli muutmist.

"Kuni valitsused üle maailma pole kooskõlastanud maski kandmise kohustuse tühistamist lendamisel, siis lennufirmadel on lihtsam neid eeskirju paigas hoida," ütles suure lennufirma allikas ajalehele The Times.

Ryanairi finantsdirektori Neil Sorahani sõnul pole firmal plaanis praegu reegleid muuta.

"Maskid on meiega veel mõnda aega. Kui see on hind, mida peame maksma, siis see on väike hind," ütles Sorahan.

Suurbritannia lennufirmad järgivad Euroopa Liidu (EL) lennundusohutusagentuuri juhiseid. Selle kohaselt peavad reisijad lendamise ajal kandma maske, välja arvatud söömise ja joomise ajal, vahendas The Times.

"Kuigi on lootusi, et ühel päeval ei pea reisijad maske kandma, siis lennukites jäävad nad meiega veel kauaks," ütles ühe lennufirma allikas ajalehele The Times.