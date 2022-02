Elektri hind langeb kolmapäeval kaheksa protsenti 170 eurole

Elektri hind on odavaim varahommikul, kus see ületab pisut 100 eurot megavatt-tunni kohta. Soodsaim aeg on kolmest neljani, millal elekter maksab 109,05 eurot megavatt-tunni eest.

Kalleim on elekter õhtul. Kella kaheksa ja üheksa vahel maksab megavatt-tund 266,9 eurot.

Soomes on teisipäeval elektri hind keskmiselt 165,92 ehk Eesti omast pisut väiksem. Lätis ja Leedus on elektri hind Eesti tasemel.