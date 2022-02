Amnesty nimetas Iisraeli poliitikat palestiinlaste vastu apartheidiks

Amnesty Internationali hinnangul on Iisraeli seadused, poliitikad ja praktikad palestiinlaste vastu nii Iisraelis kui ka okupeeritud aladel apartheid.

Amnesty Internationali uus raport väidab, et Iisraeli riik jätkab "palestiina elanikkonna rõhumise ja domineerimise režiimi juudi iisraellaste hüvanguks", vahendas BBC.

Raport ütleb, et palestiinlaste territoriaalne killustatus on rõhuva ja domineeriva režiimi alus.

Raport väidab, et muud aspektid hõlmavad kodakondsuse ja residentsuse keelamist, pereelu keelamist, liikumisvabaduse ranget piiramist ning ressursside diskrimineerivat kinnipidamist ja ümberjagamist ning neile ligipääsu.

Raporti järgi on Amnesty Internationalil andmeid Iisraeli ebainimlike tegevuste kohta palestiinlaste vastu, näiteks sunniviisiline ümberpaigutamine, kinnipidamine ja piinamine, ebaseaduslikud tapmised ja tõsised vigastused ning põhivabaduste keelamine või tagakiusamine.

"Ei ole olemas õigustust süsteemile, mis on üles ehitatud miljonite inimeste institutsionaalse ja pikaajalise rassistliku rõhumise ümber," ütles Amnesty Internationali peasekretär Agnes Callamard.

"Rahvusvaheline kogukond peab vastu astuma Iisraeli apartheidile ning otsima õigluse saavutamise võimalusi, mis on jäänud häbiväärselt uurimata," lisas ta.

Iisrael nimetas raportis öeldut valeväideteks. Välisministeerium süüdistas, et "Amnesty kordab valesid, vastuolulisi ja alusetuid väiteid, mis pärinevad Iisraeli vastastelt vihaorganisatsioonidelt".

"Raport eitab Iisraeli riigi õigust eksisteerida juudi rahva rahvusriigina. Selle äärmusliku keelekasutuse ja ajaloolise konteksti moonutamise eesmärk on Iisraeli demoniseerida ning valada antisemitismi tulle õli," seisab ministeeriumi kommentaaris.

Palestiina välisministeerium tervitas raportit, öeldes, et see "kinnitab juurdunud rassismi, tõrjutust, rõhumist, kolonialismi, apartheidi ja kustutamise katseid, mida Palestiina rahvas on pidanud taluma".