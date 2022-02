Britid arestisid hulga raha, mis väidetavalt liikus ka läbi Eesti ja Läti

"Aserbaidžaani keeruka rahvusvahelise rahapesuskeemiga seoses arestiti miljonite naelade ulatuses raha. See toimus pärast võimude uurimist ühe Aserbaidžaani poliitikuga seotud pangakontodel hoitava raha kohta," teatas Suurbritannia riiklik kuritegevuse vastase võitluse amet (NCA)

"Finantsuurijad tagasid 5,6 miljoni naela suuruse raha konfiskeerimise, mida hoiti Suurbritannia pangakontodel. Need kontod kuuluvad Aserbaidžaani parlamendiliikme Javanshir Feyziyevi perekonnale," lisas NCA.

NCA teatel liikus raha läbi Eesti ja Läti pangakontosid haldavate varifirmade keerulise võrgustiku. NCA ei täpsustanud, millised pangad olid asjaga seotud. Mõnest neist ülekannetest olid olemas dokumendid, sealhulgas arved ja lepingud, lisas NCA.

Londoni ringkonnakohtunik John Zani leidis, et on olemas ülekaalukad tõendid selle kohta, et need dokumendid olid täiesti fiktiivsed ja koostati selleks, et varjata rahapesu. Kohtunik märkis, et on olemas tõendid selle kohta, et Aserbaidžaanis, Eestis ja Lätis eksisteeris rahapesuskeem.