Teadusnõukoda oleks lastel kaotanud koroonapassi nõude vaid väliüritustel

Teadusnõukoda tegi valitsusele soovituse kaotada esialgu laste koroonapasside nõue vaid välitingimustes. "Meie argument oli, et kui täit ei julge anda, siis avame kas või õues. Aga valitsusel oli mõte, et mis siin ikka vahet teha, et avame kõikide ürituste jaoks ligipääsu," ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Milliseid piirangute leevendamise soovitused teadusnõukoda täna valitsusele esitas?

Teadusnõukoja käest paluti hinnanguid kahele leevendusele. Üks on laste isolatsiooninõuete leevendamine ehk sel puhul, kui laps ei ole viiruspositiivne, aga on kontaktne. Siiani pidi ta viieks päevaks koju jääma, isegi ilma igasuguste sümptomiteta. Me leidsime, et see on koht, kus võib järele anda. See on terve hulk koolipäevi, mis lastel sellisena tegelikult kaduma läheb, ja võrreldes teiste maade kogemust, viiruse leviku dünaamikat, see ei tundunud enam õigustatud olevat.

Mitmed organisatsioonid (WHO, UNICEF) on soovitanud, et piirangute kehtestamisel olgu koolid viimased ja piirangute lõpetamisel koolid esimesed.

Me arutasime, kas lastel ja noortel võiks maha võtta Covid-passi nõue. Arutasime seda pikalt ja leidsime, et teatud tingimuste täitumisel oleks õigustatud lastel ja noortel esimese etapina kaotada Covid-passi nõue ehk nad saaksid vaba ligipääsu üritustele.

Loomulikult tuleb samal ajal jälgida, mis juhtub nakatumissituatsiooniga, teisest küljest peavad olema mitmed ohutusnõuded ikkagi täidetud, alates kätepesust, distantsi hoidmisest kuni teatud kohtades maskikandmiseni.

Milliseid ohte võib laste koroonapassi nõude leevendamine endas kätkeda?

Ohte on mitmeid. Me näeme, et praegu liigub see nakatumislaine, mis algas noortest inimestest, juba vanemateni ehk nende noorte inimeste vanemate põlvkond hakkab nakatuma. Me ei tea, mis juhtub siis, kui hakkavad nende vanaemad, vanaisad nakatuma. Mida vanem on inimene, seda suurem on risk sattuda haiglasse.

Me õpetajad on küll suhteliselt hästi vaktsineeritud, 90 protsenti õpetajatest on vaktsineeritud kahe doosiga ja 50 protsenti on saanud ka tõhustusdoosi. Euroopa terviseorganisatsiooni soovitus on, et koolides peaksid õpetajad olema 100 protsenti tõhustusdoosidega. Neid ohte tuleb jälgida ja etapiviisiliselt saab edasi minna. Kui kõik on hästi, siis veel edasi ja kui ei ole kõik hästi, siis natukene hoida tagasi.

Teadusnõukoda pani ette loobuda laste koroonapassist vaid välitingimustes, valitsus laiendas seda ka siseüritustele. Kas teadusnõukoda näeb selles murekohta?

Vastupidi, ma näen seda positiivsena. Meie argument oli, et kui täit ei julge anda, siis avame kas või õues. Aga valitsusel oli mõte, et mis siin ikka vahet teha, et avame kõikide ürituste jaoks ligipääsu ja me tunneme selle üle ainult head meelt.

Millal saab nõukoda valmis oma täieliku paketi piirangutest loobumiseks?

Kui te olete tähele pannud, siis me kogu aeg tegeleme sellega, ainult me ei ole toonud ühte uhket dokumenti lauale, et sel päeval teeme sellist asja selliste tingimuste täitmisel. Praegune valitsus on ju alustanud kontaktsete isolatsiooniperioodi vähendamisest 10 päeva pealt seitsme peale, on pikendatud noorte inimeste Covid-passi kehtivust 15 kuu peale, räägitakse massilise PCR testimise vähendamisest. Nagu te näete, me iga päev liigume sammu haaval edasi. Ma arvan, et liigume õigele poole ja nii jätkamegi.

Milline on teadusnõukoja seisukoht Keskerakonna ettepanekule lõpetada koroonapasside kasutamine 7. veebruarist?

Me kõik tahaksime, et need piirangud ära kaoksid. Ainuke küsimus on, kui kiiresti edasi minna. Teadusnõukoja seisukoht on, et läheme sammhaaval. Loodame, et midagi halvemaks ei lähe, siis teeme järgmise sammu. Nagu ma olen öelnud – nii kiiresti kui võimalik ja nii aeglaselt kui vajalik.

Mis ikkagi võiks olla piirangute lõdvendamise näit või mõõdik?

Me juba tegeleme sellega ja lõdvendame piiranguid. Kui on vaja suurem otsus vastu võtta, kasvõi Covid-passide kaotamine, siis on üks võimalus vaadata, kuidas on teistes riikides läinud. Paljud riigid on juba nakatumistipu läbinud.

Viimati lugesin ma raportit, kus oli 25 riiki maailmast ja 19 USA osariiki, kus on nakatumise tipp möödas ja kes tegelevad leevendamistega. Alati on tark teiste kogemustest õppida, ei pea enda omast õppima. Vaatame, kuidas neil on läinud, millise tegutsemise peale midagi halba on juhtunud ja millega ei juhtu halba.