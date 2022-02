Justiitsministeerium alustas regulaarse narkoseirega väiksemates linnades

Tervise arengu instituudi uimastite jääkide reoveeuuringuid on varasemalt tehtud kahel korral: 2019 Tallinnas ja 2020. aastal Tallinnas ja Pärnus. Eelmisel sügisel võeti esimesed proovid ka Tartust ja Narvast, kus tarbiti uuringu järgi neli korda rohkem alkoholi kui aasta varem Tallinnas. Samuti tarbitakse rohkelt illegaalseid uimasteid.

"Kui me võrdleme eelmist aastat ja selle aasta Tartut ja Narvat, siis illegaalsete uinutite tarvitamine nädala keskmise peale oli Tallinnas kõrgem kui oli nüüd Tartus või Narvas. Aga mis oli natuke murettekitav: need Tartu nädalavahetuse stimulantide näitajad olid tegelikult kõrgemad, kui olid Tallinna näitajad," rääkis TAI teadur Katri Abel-Ollo.

Kuna Tartus ja Narvas võeti proove möödunud septembri alguses, võivad Abel-Ollo sõnul uuringutulemusi mõjutada ka tudengite üritused ja kokkusaamised. Võrreldes 2020. aasta reoveeuuringu toimumise ajaga olid möödunud aastal proove võttes ka leebemad koroonapiirangud.

Sellest hoolimata viitavad andmed suhteliselt ulatuslikule uimastite tarvitamisele Eestis.

"Kui me vaatame tervikuna registreeritud kuritegusid, siis narkokuritegevus on vaikselt ikkagi tõusnud viimastel aastatel. Sellel ajal kui koroona oli, narko tarbimine ei vähenenud," ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

"See on see koht, kus me peame mõtlema, et kas koroonaaja vaimne pinge ja kõik muu, et inimesed on leidnud endale lihtsama lõõgastusvahendi, et peab hakkama tugevamalt rõhku panema tervisliku meelelahutuse propageerimisele. Ja loomulikult see, et kuidas teha ööelu ja meelelahutuselu turvalisemaks, mitte naiivsed olema," rääkis Abel-Ollo.

Nii alustas justiitsministeerium neli korda aastas toimuvate reoveeuuringu analüüsidega, et saada andmeid uimastite tarbimise kohta sagedamini ja ka väiksematest kohtadest, nagu näiteks Võru, Viljandi ja Kohtla-Järve. Andmetest lähtuvalt alustab ministeerium ennetustööga.

Kui me saame teada, et näiteks ühes linnas on tarvitamisel sellised narkootikumid, siis me saame tuua selle linna inimesed koos politsei ja ennetajatega ühe laua taha, planeerida konkreetseid tegevusi kas ööklubides või koolides, et teadmiste põhiselt läheneda narkoennetusele," lausus Sööt.