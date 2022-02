Koolidirektor: lähikontaktsete laste koolitulek võib tuua koroonakolded

Tallinna külje all asuva Loo keskkooli 30 klassist 12 on juba koduõppel. Ligi 370 õpilasest, kes võiksid koolis käia, kolmandik puuduvad haiguste tõttu. Tõbiseid õpetajaid on 14, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva pärastlõunal langetas koolijuht otsuse, et nii edasi ei saa. "Veerand tundi tagasi ma suunasin kooli distantsõppele kolmeks päevaks, mis tähendab seda, et õpet korraldab õpetaja koolimajast või siis ka kodust, ei ole välistatud. Ja kõik lapsed tulevad tagasi koolimajja esmaspäeval negatiivse kiirtesti tulemusega, mille nad õpetajale ette näitavad," selgitas Rebane.

Loo kool pole koroonast ka varem puutumata jäänud, aga nii massilist haigestumist pole seni ette tulnud.

Valitsuse välja käidud mõte, et alates esmaspäevast lähikontaktseid koolilapsi enam koju ei saadeta, võib Rebase hinnangul tuua kaasa koroonakolded.

"Kindlasti tuleb suurem plahvatus. Samas näiteks meie koolis on vähemalt üks klass, kus 23 õpilasest juba 20 ongi nakatunud või läbi põdenud varem," ütles Rebane.

Koolides, kust omikronilaine on juba üle käinud, ei tohiks Rebase hinnangul midagi hullu juhtuda, aga sellest seni pääsenud koolid saab omikron nüüd kätte.

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul peaksid rahvusvaheliste organisatsioonide soovituste kohaselt piirangute kehtestamisel olema koolid viimased ja nende leevendamisel esimesed.

"Me analüüsisime seda ja leidsime, et see on koht, kus võib järgi anda. See on terve hulk koolipäevi, mis lastel sellisena tegelikult kaduma läheb ja võrreldes teiste maade kogemust ja viiruse leviku dünaamikat, see ei tundunud enam õigustatud olevat," põhjendas ta.

"Loomulikult tuleb samal ajal, üks asi jälgida, mis juhtub nakatumissituatsiooniga, teisest küljest peavad olema mitmed ohutusnõuded ikkagi täidetud, alates kätepesust ja distantsist, kuni teatud kohtades maskikandmiseni," lisas ta.

Et teisipäeval peaminister Kaja Kallase välja öeldud isolatsioonikohustus esmaspäevast ka tegelikult jõustuks, peavad Keskerakond ja Reformierakond neljapäevaks üksmeelele jõudma.