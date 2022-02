WHO soovitab koroonameetmeid leevendada ettevaatlikult

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus riike, kes hakkavad Covid-19- meetmeid kaotama, tegema seda aeglaselt ja ettevaatlikult, kuna hiljutised andmed on näidanud koroonaviirusega seotud surmajuhtumite järsku kasvu kogu maailmas.

Pandeemia pole kaugeltki lõppenud, kuna omikroni variant levib massiliselt üle kogu maailma ja võib tekkida ka uusi mutante. Seetõttu on epideemia ennetamise piiranguid veel vara leevendada, hoiatas WHO pressikonverentsil.

"Pärast seda, kui omikron esmakordselt tuvastati vaid 10 nädalat tagasi, on WHO-le teatatud peaaegu 90 miljonist juhtumist, mis on rohkem kui kogu 2020. aasta jooksul. Nüüd hakkame nägema surmajuhtumite väga murettekitavat kasvu enamikus Euroopa piirkondades ja maailmas," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ta kordas oma muret mõnes riigis kehtima hakanud käsituse pärast, et vaktsiinide ning omikroni suure ülekandumise ja väiksema raskusastme tõttu ei ole nakkuse ärahoidmine enam võimalik ega vajalik.

"See on enneaegne, kui mõni riik võitu kuulutab. See viirus on ohtlik ja areneb edasi meie silme all. WHO jälgib praegu omikroni variandi nelja alamliini, sealhulgas BA.2, " ütles Ghebreyesus.

WHO tervisehädaolukordade programmi tehnilise juhi dr Maria Van Kerkhove sõnul on WHO-le viimase seitsme päeva jooksul teatatud enam kui 22 miljonist juhtumist, mis on suuresti tingitud omikroni variandist.

Kommenteerides teateid, et teatud riigid on asunud oma koroonapiiranguid leevendama, kutsus Van Kerkhove üles ettevaatlikkusele ning kutsus neid üles tegema seda "ühtlaselt ja aeglaselt, sammhaaval", kuna see viirus on üsna muutuv.

"Kuid me kutsume üles olema ettevaatlikud, sest paljud riigid ei ole veel läbinud omikroni haripunkti. Paljudes riikides on vaktsineerimise tase madal, kuna nende populatsioonis on väga haavatavaid inimesi. Seetõttu pole praegu õige aeg kõike korraga tühistada, " ütles Kerkhove pressikonverentsil.