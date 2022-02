USA: Iraani tuumakõnelused lähenevad lahendusele või tuumakriisile

Samal ajal kui president Joe Biden töötab Ukrainat ähvardava Venemaa kriisi lahendamise nimel, ootab veel üks kriitiline kriis – tuumakriis ja järjekordne läbirääkimiste voor Teheraniga. Välisministeeriumi kõrge ametnik ütles ajakirjanikele, et "lõppmäng" on vaid nädalate kaugusel.

Iraani tuumakõnelused jätkuvad sel nädalal üheksandas voorus.

See võib olla viimane voor enne kokkuleppe saavutamist või USA ja tema Euroopa liitlased loobuvad sellest – sest pärast 10 kuud kestnud läbirääkimisi Iraani kahe eri valitsusega on riigi tuumaprogramm edenenud punktini, kust pole tagasiteed, ütleb USA

"See ei saa kesta igavesti Iraani tuumaarengu tõttu. See ei ole kunstlik tähtaeg. See on lihtsalt nõue... Arvestades Iraani edusammude tempot ja tuumarelva edusamme, siis on lepingu sõlmimiseks jäänud vaid käputäis nädalaid – pärast seda ei ole kahjuks enam võimalik JCPOA-sse (ühine kõikehõlmav tegevuskava) naasta," ütles välisministeeriumi kõrge ametnik.

Teheran asus pärast Natanzi tuumarajatise rünnakut rikastama uraani kuni 60% puhtusega. 2015. aastal suurriikidega allkirjastatud tuumaleppe järgi on Iraanil keelatud rikastada uraani üle 3,67 protsendi, mis on piisav kasutamiseks tuumajaamades, kuid oluliselt madalam relvadeks vajaminevast 90 protsendist.

Välisminister Antony Blinken ja teised on juba paar nädalat hoiatanud, et Iraan on sellest kriitilisest piirist vaid mõne nädala kaugusel.

Kõnelusi koordineeriva ELi kõrge diplomaadi Enrique Mora sõnul on üks peamisi märke, mida jälgida, see, kas USA ja Iraan lõpuks omavahel suhtlevad. Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian väljendas eelmisel nädalal avatust, kui Iraan näeb "head tehingut".