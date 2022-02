Kärdla kooli uus õppehoone sai nurgakivi

Hoone kavandasid büroo Arhitekt Must arhitektid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe ja Andreas Krigoltoi. Kärdla koolis õpib praegu 321 õpilast ja tegemist on ühtlasi Hiiumaa suurima põhikooliga. Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja rääkis Juhan Hepnerile, et kui esialgu loodeti, et uus koolihoone on valmis septembriks, siis nüüd paistab, et see lükkub mõned kuud edasi.