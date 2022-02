Nakatunute arv tegi uue rekordi, haiglaravi vajab 352 koroonapatsienti

Kolmapäevahommikuse seisuga on haiglas 352 koroonaviirusega nakatunud patsienti, neist 208 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu. Registreeriti rekordilised 7186 nakatunut.

Kolmapäevahommikuse seisuga on raskeloomulise Covid-19 tõttu haiglas olevatest patsientidest 159 ehk 76,4 protsenti on vaktsineerimata ja 49 ehk 23,6 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 59 uut haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 62-aastane naine ja 83-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 2039 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 189 testitulemust, millest 7186 osutus positiivseks. Senine suurim ööpäevas registreeritud nakatunute arv oli 7124, mis registreeriti 29. jaanuaril.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 371,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 595 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 2456 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 174.

Kolmapäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 407 090 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,4 protsenti.