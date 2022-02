Nakatumine võib hakata vähenema järgmisest nädalast

Möödunud nädalal registreeris terviseamet üle 41 000 koroonasse haigestumise juhu. Suurim on nakatumine Saaremaal, Hiiumaal ja Ida-Virumaal. Nakatumiskordaja R on praegu 1,4 ringis. Kui üle Eesti näitab nakatumine stabiliseerumise või vähese kahanemise märke, siis Ida regiooni on omikroni tüvi alles jõudmas, mistõttu on seal praegu viiruse levik korralikus kasvus, tõdes terviseamet.

"Kuigi haigestumise kiirus on langenud, liigume sel nädalal tõenäoliselt veel kasvu suunas," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Selle nädala registreeritud nakatumiste hulgaks prognoosib amet umbes 45 000 ehk keskmiselt 8000 juhtu päevas.

Nakatumiste kasv on kõigis vanuserühmades, ent suurim 35–39-aastaste ja 50–54-aastaste seas. Üldiselt aga on suur nakatumine laste seas.

Ligi poolel juhtudest saadi nakkus kodus teiselt pereliikmelt. Vähenenud on töölt saadud nakkuste hulk, selle osakaal on vaid viis protsenti kõigist nakatumistest. Lasteaiast ja koolist on nakkuse saanud 14 protsenti haigestunuid. Tugevalt on kasvanud aga teadmata nakatumiskohaga nakkuste hulk, neid on viiendik. See viitab nakkuse ulatuslikule levikule.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti raskekujulise koroonaga 319 inimest, mida on 15 protsenti rohkem kui nädal varem.

"Haiglates pole ühegi märgi järgi haigestunute hulk vähenemas, see on ikkagi veel kasvutrendis," tõdes Dontšenko, lisades samas, et intensiivravi vajadus ja juhitaval hingamisel patsientide hulk on vähenemas.

Nädalaga suri koroona tõttu 25 inimest vanuses 34–94, neist 80 protsenti oli vaktsineerimata.

Terviseameti andmetel on omikroni tüve osakaal haiglas 78–79 protsenti, delta tüve osakaal langeb väga kiiresti.

"Kes viibisid haiglaravil delta tüvega, on nüüdseks valdavalt välja kirjutatud ja paranemas. Praegu on haiglas valdavalt omikroni tüvega patsiendid," ütles Dontšenko.

Kui veel eelmisel nädalal keskendus terviseamet delta tüvega patsientide läbihelistamisele, siis selle tüve osakaalu languse tõttu on nende läbihelistamisest loobutud. Kuna aga haigusjuhtude arv on väga suur, helistatakse nüüd nakatunuid läbi teatud valimi alusel.

Terviseamet erinevalt valitsusest veel koroonapasside kaotamist ei poolda, vähemalt seni, kuni nakatumine ei ole saavutanud stabiliseerumist või pöördunud langusesse.

"Läheb veel aega, enne kui strateegiat muuta," oli Dontšenko seisukoht.

Perearstide koormus on rohkete nakatunute tõttu väga suur, mistõttu palub terviseamet helistada testimise saatekirja saamiseks hoopis perearsti nõuandeliinil 1220. Oma perearstile võiksid inimesed helistada üksnes tõsiste terviseprobleemide korral.