CNN: Biden kiitis heaks täiendavate sõjaväelaste saatmise Ida-Euroopasse

"See vägede paigutamine näitab USA täiendavat toetust NATO liitlastele, kes tunnevad end ohustatuna Venemaa sõjalise tegevuse pärast Ukraina lähedal, ütlesid ametnikud telekanalile CNN.

Telekanali väitel teatab Pentagon kolmapäeval tuhandete täiendavate sõdurite lähetamisest Euroopasse. Allikate sõnul saadab USA umbes kaks tuhat sõdurit Poolasse ja veel paar tuhat sõdurit NATO kaguosa riikidesse, sealhulgas Rumeeniasse.

USA on pannud riigis 8500 sõdurit kõrgendatud valmisolekusse juhuks, kui Ameerika vägesid on kiiresti vaja. USA-l on Euroopas juba alaliselt ka kümneid tuhandeid sõjaväelasi. Allikate sõnul on osa peagi lähetavatest sõduritest juba Euroopas, teised on pärit USA-st, kes on kõrgendatud valmisolekus.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel saadab USA sel nädalal Fort Braggist Poola ja Saksamaale umbes kaks tuhat sõjaväelast. Samuti paigutab USA ümber umbes tuhat Saksamaal baseeruvat sõdurit Rumeeniasse.

CNN teatas juba eelmisel nädalal, et USA kaalub täiendavate sõdurite paigutamist Ida-Euroopasse. Biden ütles ka eelmisel reedel, et liigutab vägesid lähiajal.