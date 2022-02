Galerii: riigi valimisteenistus hävitas KOV valimiste e-hääled

Häälte hävitamine peale valimistulemuste väljakuulutamist on oluline, et säilitada häälte salajasus ja välistada nende avamine tulevikus.

E-häälte puhul hävitatakse nende privaatvõtme osakud, mis on jaotatud kiipkaartidele, kõvaketas, mida kasutati privaatvõtme loomiseks ja häälte avamiseks ning andmekandjad, mis sisaldavad elektroonilisi hääli.

Võtme hävitamisega muudetakse KOV valimistel antud e-hääled loetamatuks.

E-hääletamise privaatvõti on ainus, millega on võimalik e-hääli avada. Võti on valimiskomisjoni liikmete ja riigi valimisteenistuse töötajate vahel ära jagatud.

Pärast hävitamist pole võimalik enam e-hääli avada.