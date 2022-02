Bezose tõttu demonteeritakse Rotterdami kuulus sild

Hollandi linn Rotterdam demonteerib suvel kuulsa sadamasilla, et teha ruumi USA miljardäri Jeff Bezose superjahile. Bezose jahti ehitatakse Rotterdami laevatehases, kuid sild on liiga madal, et see laev merele pääseks.

Bezose jaht saab olema 127-meetrine ja maksab 430 miljonit dollarit. Rotterdami sild De Hef on aga linna sümbol, teatas The Times.

Bezos on maailma üks rikkamaid inimesi, ta on veebikaubamaja Amazon asutaja. Ta maksab linnale selle eest, et sild suvel ajutiselt demonteeritaks.

Rotterdami võimud väidavad, et tegemist on majandusliku otsusega, mis toob juurde ka töökohti. Paljud kohalikud elanikud aga leiavad, et linnavõimud arvestavad eelkõige miljardäri kapriisidega, mitte ajaloolise pärandiga, vahendas The Times.

"Tööhõive on oluline, kuid seda, mida saab teha meie pärandiga, sellel on piirid," ütles kohalik ajaloolane Ton Wesselink

De Hefi sild valmis 1927. aastal ja sellest on saanud linna sümbol. Sild sai rahvusvaheliselt kuulsaks, kui kohalik teismeline sukeldus sealt 1933. aastal vette. Ta sukeldus 65 meetri kõrguselt

1940. aastal sai sild lahingute tõttu tõsiselt kannatada. Silda on pärast teist maailmasõda mitu korda renoveeritud. 2017. aastal taastati sild täielikult ja võimud lubasid siis, et seda ei lammutata enam kunagi.