Wendre on uue juhi all võtnud suuna kasvule

Mullu mai algusest aastaks Vooditekstiili tootja Wendret juhtima asunud Meelis Milder tõdes, et peab paluma omanikul lepingut pikendada, sest kõike algselt plaanitut pole ta veel jõudnud ära teha. Vahepeal ettevõttes kadunud töörahu on taastatud ja ettevõte on asunud kasvule.

Wendrel oli enne Meelis Milderi juhiks asumist vahetunud kolme aasta jooksul kolm tegevjuhti. Olukord polnud siiski nii hull, kui meedias ilmunud lugude järgi võis arvata, aga probleeme oli.

"Peter Hunt kutsus mind siia teatava väikese juhtimiskriisi tulemusena ja eks mu esmane ülesanne oli rahu tuua ettevõttesse," rääkis Milder.

Lisaks sellele jagunes Wendre suvel ka kaheks ettevõtteks - mööblitööstuseks ning teki- ja padjatööstuseks.

"Ehk et siis tuli kahte ettevõtet juhtima asuda. Samal ajal rakendasime ellu automatiseeritud juhtimissüsteemi, mis nendele, kes on selle üle elanud, on teada, on päris tõsine väljakutse ühele ettevõttele," rääkis Milder.

Milder ütles, et meeskonnana on nad selle ligi aastaga arenenud ja päris korralikult kokku hakanud kasvama. Juhtkonnas olid mõned kohad täitmata ja sinna tuli uued leida.

Möödunud aasta suvest pole ettevõttest töötajaid lahkunud. Peter Hundiga sõlmitud 12 kuu pikkune kokkulepe kehtib praegugi.

"Ma kardan, et ma kõiki Peteriga kokku lepitud eesmärke selle 12 kuuga vist ei saavuta ja olen ilmselt sunnitud tema käest aega juurde küsima. Osalt meie poolt otsustatud kasvõi seesama jagunemine, juhtimissüsteemi vahetus ja väljakutsed, mis praegu meie tööstusharu turul, et tarneahelad on katki. Ja mingil määral me näeme selles võimalust, et suured meie Põhja-Euroopa kliendid on huvitatud rohkem oma turgude lähedalt ehitama üles täisväärtuslikke tarneahelaid. Need on kõik võimalused, mis tuleks selle aasta jooksul ära realiseerida," rääkis Milder.

Jagunemise eel oli Wendres rohkem kui 650 töötajat. Nüüd on teki- ja padjatootmises üle 400 ja mööblitööstuses üle 200 inimese. Milder ütleb, et kõik kallineb ja nii on Wendreski otsustatud, et töötajaid palgatõusuta ei jäeta.