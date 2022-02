Riigikohus: Saaremaa surmaavarii põhjustaja karistus võib luua pretsedendi

Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud Andres Reinarti tunnistas esimese astme kohus süüdi mõrvaparagrahvi alusel, mõistes talle karistuseks 14 aastat vanglas. Ringkonnakohus liigitas kuritöö siiski liiklussüüteoks ja määras karistuseks 10 aastat ja kaheksa kuud.

Riigikohus tõdes kolmapäeval, et maakohtu otsuse jõustamine võib seada pretsedendi paljudele joobes juhte käsitlevatele juhtumitele.

"Prokurör ütles ka oma sõnavõtus väga selgelt, et äkki peabki ühiskond olema valmis sootuks teistsuguseks lähenemiseks liiklussüütegudele. Tõsi see on, siis tuleb kaaluda teatud tingimuste olemasolul võimalust, et joobes juhtimine ei ole mitte joobes juhtimine vaid on tegelikult mõrvakatse," ütles riigikohtunik Paavo Randma.

"Ma leian, et meie ühiskond on tegelikult valmis selleks, et teatud olukordi käsitleda mõrvana. Loomulikult mitte kõik joobes juhid ei ole mõrva toimepanijad. Me ei saa lähtuda eeldusest, et lähen liiklusesse joobes peaga ja see võrdub kohe mõrva tahtlus. Ei, kindlasti mitte. Vaid hindama peab konkreetse teo asjaolusid," rääkis prokurör Rainer Amur.

Prokuröri sõnul polnud tegemist õnnetusega, sest Reinarti kaudne tahtlus tekkis vastassuunavööndis pimedasse kurvi sisenedes, aktsepteerides seega kõiki tagajärgesid. Kaitsja sõnul ei viita asjaolud, nagu tegemist olnuks konkreetsete isikute suhtes tahtliku mõrvaga.

"Millisest ajast siis tekib tahtlus, kas siis kui inimene avab alkoholipudeli, siis kui ta sealt jooma hakkab või sealt kui inimene otsustab, et ma sõidan koju näiteks," sõnas kaitsja Anu Toomemägi.

"Joobes rooli istumine, see ju iseenesest ei tekita tahtlust raske tagajärje suhtes. Siin tuleb võtta asjaolud kõik kogumis kokku, nii nagu me oleme siin vaielnud, kaitsja leiab et sellist kogumit mis annaks aluse väita, et Andres Reinart tegutses kaudse tahtlusega, antud asjas ei ole. Tegemist on liiklusõnnetusega," ütles Toomemägi.

Kaks aastat tagasi toimunud avariis hukkus kolm inimest - 58- ja 27-aastane naine ning 9-kuune laps. Ekspertiis tuvastas Reinarti joobeks 1,82 promilli ja sõidukiiruseks 179 kilomeetrit tunnis.

Riigikohtul on otsuse tegemiseks 30 päeva.