Lähipäevil on kerget lumesadu ja miinuskraadid püsivad

Neljapäeva öösel sajab mõnes kohas kerget lund ja on udu. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur jääb enamasti vahemikku -10 kuni -15, pisut leebem on saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vaikne ja üksikute lumehoogudega põhjarannikul või saartel. Õhutemperatuur langeb saartel kuni -8, sisemaal alla -10 piiri, selginev taevas laseb õhul -15 kuni -17 kraadini jahtuda.

Päeval on pilves taevas ka selgemaid laike. Kergete lumehoogude võimalus on suurem rannikul. Tuul on nõrk õhtuni, siis muutub saartel pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur on mandril -5 kuni -11 kraadi, saartel on paar-kolm kraadi alla 0.

Reede öö on veel rahulik ja külm, temperatuuriga alla -10, selgema taeva all -15 krõbedam. Päev toob lume Eesti läänetiiba ja saartel tõuseb temperatuur õhtuks 0 lähedale.

Laupäeval lisab mandrile lund ja teeb tuisku ja temperatuur püsib miinuspoolel, Eesti lääneservas tuleb ka lörtsi ja siis on taas ohuks jäide ja libedus.

Pühapäeva öö on napilt miinuspoolel, päev Eesti lääneservas juba üle 0. Saabub uus ports lund ja lörtsi ja läänetiivas muutub sadu vesisemaks.