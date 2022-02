Yle: Põlissoomlaste toetus varises kokku

Soome rahvusringhäälingu Yle tellitud värske erakondade toetusküsitluse järgi on endiselt populaarseim Koonderakond ehk Kokoomus, kellele järgneb peaministripartei SDP ehk sotsiaaldemokraadid.

Kuu ajaga on märkimisväärselt langenud aga Põlissoomlaste toetus. Neid toetas seekord 15 protsenti vastanutest, mida on 3,3 protsendi võrra vähem kui jaanuaris. Siiski on Põlissoomlased populaarsusküsitluses kindlalt kolmandal kohal.

Koonderakonna toetus oli seekord 21,2 protsenti ja SDP-l 19 protsenti, mis olid mõlemad veidi paremad näitajad kui jaanuaris.

Uuringu läbi viinud Taloustutkimus Oy uuringujuht Tuomo Turja peab Põlissoomlaste toetuse vähenemise põhjuseks hiljutisi regionaalvalimisi, mille fookuses olid sotsiaal- ja terviseküsimused, mis pole olnud Põlissoomlaste põhivaldkond.

Regionaalvalimistel jäid Põlissoomlased neljandaks, nende toetus oli 11,1 protsenti.

"Põlissoomlaste toetus on langenud kogu jaanuarikuu jooksul. Paistab, et selle toetajate huvi poliitika vastu üleüldiselt on vähenenud," ütles Turja.

Pikemat aega on languses ka Roheliste toetus, mis sel korral jäi alla 10 protsendi – 9,7 protsendi peale. Turja peab siingi põhjuseks regionaalvalimisi ja neile järgnenud debatti. Valimistel toetas Rohelisi 7,4 protsenti valijatest.

Küsitluse tellis Yle uudistetoimetus ja selle viis läbi Taloustutkimus 9. jaanuarist 1. veebruarini. Inimestelt küsiti, kellele nad annaksid oma hääle, kui praegu toimuksid parlamendivalimised. Osales 2727 inimest, neist oma eelistuse ütles 1983.