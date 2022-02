Uus-Meremaa valmistub end maailmale avama

Alates 27. veebruarist saavad koju naasta need Uus-Meremaa kodanikud, kes viibivad Austraalias ja on täielikult vaktsineeritud. 13. märtsist pääsevad riiki vaktsineeritud kodanikud mujalt riikidest.

12. aprillist lubatakse Uus-Meremaale kuni 5000 rahvusvahelist üliõpilast. Hiljemalt juulist pääsevad riiki kõik need välismaalased, kes ei vaja reisimiseks viisat. Plaani viies aste algab oktoobris ja selle raames saavad riiki minna kõik teised väliskülalised ja üliõpilased, kes peavad selleks tavaliselt viisa taotlema.

Kõik riiki saabujad peavad minema kümneks päevaks eneseisolatsiooni, kuid seda pole vaja teha riiklikes karantiinikohtades. Ametliku juhendi järgi võib isoleeruda oma kodus või muus sobivas majutuskohas.

Uus-Meremaa keelas peaaegu kõigil välismaalastel riiki saabumise 2020. aasta märtsis. Need, kes üle piiri pääsesid, pidid minema omal kulul riiklikesse karantiiniasutustesse.

Ligi kahe aasta jooksul on viie miljoni elanikuga riigis tuvastatud 17 000 koroonajuhtumit ja 53 koroonasurma. Tegu on maailma ühtede madalamate näitajatega.

Pärast deltatüve ilmumist muutis Ardern strateegiat ja koroonaviiruse tõrjumise asemel hakkas ta rõhku panema vaktsineerituse määra tõstmisele. Hinnanguliselt 94 protsenti üle 12-aastastest uusmeremaalastest on täielikult vaktsineeritud ning tõhustusdoosi on saanud 56 protsenti neist, kel on õigus seda saada.

Kuigi riigisiseselt tervitati karmi piiripoliitikat, siis mujal riikides viibivatel uusmeremaalastel oli praktiliselt võimatu koju pere juurde naasta. Paljud välismaal viibivad uusmeremaalased on tervitanud neljapäeval tutvustatud plaani ja ootavad kojuminekut.