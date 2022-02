Ka ringkonnakohus ei mõistnud Ekspressilt Linnamäele kaht miljonit eurot

MM Grupp nõudis Ekspress Meedialt kaht miljonit eurot väidetavalt ebaõigete faktiväidete avaldamisega seotud mittevaralise või alternatiivselt tulevikus tekkiva varalise kahju hüvitamist.

Ekspress Grupi finantsjuht Signe Kukin ütles, et ringkonnakohtu otsus oli ettevõttele veelgi soodsam, kui maakohtu otsus.

"Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, milles kohus rahuldas MM Grupp OÜ hagi AS Ekspress Meedia vastu, samuti menetluskulude jaotuse osas, ning tegi tühistatud osas uue otsuse, millega jättis rahuldamata MM Grupp OÜ hagi AS Ekspress Meedia vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks. Menetluskulud jättis ringkonnakohus hageja kanda. Seega jäi MM Grupp OÜ hagi tervikuna rahuldamata," rääkis Kukin.

MM Grupil on õigus 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest esitada kassatsioonkaebus riigikohtusse.

MM Gruppi esindanud vandeadvokaat Ants Nõmper ütles, et plaanibki vaidluse viia kõrgeimasse kohtuastmesse. Nõmperi sõnul nii võimalike valeväidete ümberlükkamise kui ka kahjunõude osas.

Vaidlus puudutab 2020. aasta 22. aprillil Eesti Ekspressis ilmunud Sulev Vedleri lugu, mis käsitles Margus Linnamäe suurosalusega MM Grupi äriregistrile tähtajaks esitamata jäetud majandusaasta aruannet. Artiklis oli mainitud, et kui ettevõte tähtajaks majandusaasta aruannet ei esita, siis võib teda oodata registrist kustutamine.

Kuigi selline võimalus äriseadustikus on, ei ole see praktikast tulenevalt kuigi tõenäoline ettevõtte suhtes, mis mõned kuud või isegi mõned aastad majandusaasta aruande esitamisega viivitab.

MM Grupp esitas Ekspress Meedia vastu hagi nõudes nii väidete ümberlükkamist kui ka kahe miljoni euro suurust valuraha tekitanud kahju eest. Seejuures senise kohtupraktika kohaselt ei ole juriidilistele isikutele valuraha välja mõistetud.

MM Gruppi kuuluv uudisteagentuur BNS teatas aasta tagasi, kajastades maakohtu otsust samas vaidluses, et maakohtu hinnangul esitas Eesti Ekspress valeväiteid. BNS-i teatel kohustas Harju maakohus Ekspress Meediat omal kulul ümber lükkama faktiväited, avaldades Eesti Ekspressi veebiväljaandes artikli "Mida tähendab Margus Linnamäe kontsernile registris lisatud ähvardav hüüumärk?" juures.

Lisaks kohustas maakohus Eesti Ekspressi paberlehes esimeses pärast kohtuotsuse jõustumist ilmuvas numbris järgmise sisuga teate: "Ekspress Meedia AS avaldas 22. aprillil 2020 Eesti Ekspressis ilmunud artiklis MM Grupp OÜ kohta väite, et MM Grupp OÜ-d ja tema kontserni ähvardab sundlõpetamine. Ekspress Meedia AS kinnitab, et see väide oli vale. MM Grupp OÜ-d ega MM Grupp OÜ kontserni ei ähvarda sundlõpetamine."

Ringkonnakohtu kolmapäevase otsusega Ekspress Grupp midagi sellist tegema ei pea.

Valuraha jättis ka maakohus välja mõistmata, märkides, et moraalse kahjuna mõistetakse isikule põhjustatud füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi, kuid MM Grupp on juriidiline isik ja hagejale ei ole seega võimalik kannatusi, hingelisi üleelamisi ega füüsilist valu põhjustada.

"Kohtupraktika ei ole siiani juriidiliste isikute mittevaralise kahju hüvitamise nõuet tunnustanud ja on asutud seisukohale, et kuna juriidilisele isikule ei ole omane moraal, ei saa ka nõuda moraalse kahju hüvitamist. Kohus on seisukohal, et käesolevas vaidluses kohtu ette toodud asjaolud ei anna alust kohtupraktika muutmiseks," seisis maakohtu lahendis.