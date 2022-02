Afganistanis saavad naised kuues provintsis tagasi ülikooli minna

Talibani juhitav kultuuriministeerium teatas kolmapäeval, et Nangarhari ja Kandahari provintsides on ülikoolid nüüd naistele avatud. Hiljem samal päeval teatas haridusministeeriumi pressiesindaja Ahmad Taqqi, et naistele avatakse ülikoolid veel neljas provintsis, vahendas ABC News.

Islamiorganisatsioon jätkab siiski ülikoolides oma sooliselt eraldatud süsteemi järgimist. Talibani teatel osalevad mehed loengutes hommikul ja naised pärastlõunal.

Talibani haridusminister Abdul Baqi Haqqani ütles nädala alguses, et Kabuli ülikool avatakse 26. veebruaril nii meestele kui naistele. ÜRO Afganistani missioon tervitas Haqqani teadet.

"See on Afganistani jaoks oluline samm. See on ülioluline, et igal noorel oleks võrdne juurdepääs haridusele," teatas ÜRO missioon Afganistanis.

Kolmapäeval külastas Kandahari ülikooli ka Talibani kultuuriminister Khairullah Khairkhwa. "Kaasaegne haridus ja islamiharidus koos võivad üheaegselt tuua kaasa riigi õitsengu," väitis Khairkhwa.

Taliban haaras Afganistanis võimu eelmise aasta augustis. Rahvusvaheline üldsus jälgib pingsalt, kas islamiorganisatsioon kehtestab sama karmid meetmed, kui 1990. aastatel. Siis keelati naistel hariduse omandamine, keelatud oli ka tööl käimine.