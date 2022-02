CNN-i juht lahkus abieluvälise suhte tõttu ametist

Zucker oli USA üks tuntumaid ja mõjukamaid meediajuhte. Zucker tunnistas kolmapäeval CNN-i töötajatele, et endise teleankru Chris Cuomo käitumise valguses küsiti temalt "konsensusliku suhte" kohta oma kolleegiga.

"Ma tunnistasin, et suhe on viimastel aastatel arenenud. Ma pidin selle avalikustama, kui see algas, kuid ma ei teinud seda. Ma eksisin," ütles Zucker.

CNN teatas, et Zuckeril oli suhe CNN-i turundusjuhi Allison Gollustiga, kes kavatseb kanalisse edasi ametisse jääda.

"Jeff ja mina oleme olnud lähedased sõbrad ja professionaalsed partnerid üle 20 aasta. Hiljuti meie suhe pandeemia tõttu muutus. Mul on kahju, et me seda õigel ajal ei avalikustanud. Olen oma CNN-is veedetud aja üle uskumatult uhke ja ootan igapäevase suure töö jätku," ütles Allison Gollust ajalehele The New York Times.

Gollust ja Zucker on mõlemad nüüdseks lahutatud.

CNN-i emafirma WarnerMedia juht Jason Killer ütles kolmapäeval, et firma nõustus Zuckeri lahkumisavaldusega. Killeri sõnul otsitakse juba Zuckerile asendust.

Gollust töötas enne CNN-iga liitumist endise New Yorgi kuberneri Andrew Cuomo kommunikatsioonidirektorina. Cuomo astus eelmisel aastal seksuaalse väärkäitumise süüdistuse tõttu ametist tagasi. Eelmisel aastal vallandati ka Andrew Cuomo vend Chris Cuomo, kuna selgus, et CNN-i saatejuht abistas oma vennal võidelda süüdistustega.

Zucker töötas varem meediafirma NBCUniversal tegevjuhina. CNN-i asus ta juhtima 2013. aastal. Zuckeri suhe Gollustiga oli paljude ajakirjanike väitel alguse saanud juba NBC päevil ning see oli laialt teada.

Esmaspäeval teatas telekanali MSNBC populaarseim teleankur Rachel Maddow, et lahkub mõneks ajaks eetrist. Tema paus kestab eeldatavasti aprillini, vahendas The New York Times.

"Ma võtan sellest saatest natukeseks ajaks aja maha. Olen pisut närvis. See on muutus minu elus. Aga see on lõppkokkuvõttes kasulik," ütles Maddow.

Maddow juhitud telesaade on USA-s väga populaarne, ta on ka endise presidendi Donald Trumpi terav kriitik. Kriitikud väidavad aga, et ta pühendas Trumpile ebaproportsionaalselt palju eetriaega.