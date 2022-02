Elektri börsihind langeb reedel ligi 30 protsenti 128 eurole

Elektri hind on odavaim õhtul kell 21 kuni 23, kui see ulatub 20 euroni megavatt-tunni kohta. Kell 20 kuni 21 on elektri hind 50 euro juures.

Kalleim on elekter kell 10 kuni 14, jäädes 190 ja 197 euro vahele. Kõige rohkem ehk 196,7 eurot maksab elekter kell 10 kuni 12.

Soomes on reedel elektri hind keskmiselt 76,3 eurot megavatt-tunni kohta ehk oluliselt väiksem kui Eestis. Lätis ja Leedus on elektri hind Eestiga samal tasemel.