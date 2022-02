Vseviov: USA vastused Venemaale Eesti julgeolekut ei vähenda

"USA ja Venemaa vahelistest aruteludest Euroopa julgeoleku osas on USA oma liitlasi pidevalt kursis hoidnud ning nii Eesti kui teiste liitlaste vastustest lähtuvalt oma seisukohti kujundanud. Samamoodi on ühise meele ja seisukohtade kujundamine töötanud ka NATO ja OSCE tasemel. Venemaa esitatud ettepanekud Euroopa senise julgeolekuarhitektuuri lammutamiseks on olnud avalikkusele teada ning samamoodi on kõigile olnud teada ka see, et ei Euroopa, NATO ega Ameerika Ühendriigid ei saa kuidagi ega eales selliste ettepanekutega nõus olla," ütles Vseviov ERR-ile.

"See on olnud ka erinevate Venemaale saadetud kirjade vastuste sisu: Venemaa poolt esitatud nõudmised ei ole tõsiseltvõetavad ega aktsepteeritavad, NATO liikmelisus on ainult NATO ja allianssi liikmeks saada tahtva riigi omavaheline otsus, pingeid saab maandada de-eskaleerimisega Venemaa ise ning et NATO on oma seisukohtades ühtne ja on valmis jõuliselt vastama, kui Venemaa tungib Ukrainasse," lisas ta.

Vseviov märkis, et Eesti ja teised liitlased on valmis Venemaaga läbi rääkima sõjaliste õppuste läbipaistuvse ja relvastuskontrolli osas, ent nende arutelude esimene samm peab olema, et Venemaa näitab reaalset tahet Euroopa julgeolekut parandada ning lõpetama destabiliseeriva tegevuse oma lähinaabruses ja laiemalt.

"Nendes vastustes ei ole kindlasti antud lubadusi ega tehtud kokkuleppeid, mis Eesti julgeolekuolukorda kehvemaks teeks," lausus Vseviov.

"Nendest vastustest ja selgest ühisest liitlastega hoitud seisukohtadest lähtuvalt ei ole Eestil põhjust muretseda, et Balti piirkonna julgeolek saaks kuidagi nõrgendatud. Vastupidi, kõik signaalid meie liitlaste juurest näitavad, et nii NATO kui kahepoolsetel tasanditel ollakse valmis meie piirkonna julgeolekusse rohkem panustama," rääkis Vseviov.