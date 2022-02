Lätis valmis tsiviilpartnerluse eelnõu

Läti justiitsministeerium koostas tsiviilpartnerluse seaduseelnõu, mille eesmärk on tagada kõikidele peredele seaduslikud õigused. Eelnõu peab nüüd heaks kiitma parlament.

Seaduseelnõus on tsiviilpartnerlus defineeritud kui kahe täisealise füüsilise isiku vahel sõlmitud leping, mis on notariaalselt tõestatud. Selle käigus kehtestatakse või lõpetatakse inimeste varalised õigused ja kohustused, teatas LSM.

Seaduseelnõu eesmärk on tagada, et kooselus elavad paarid saavad riigile "nähtavaks". Selle käigus saavad inimesed omale isiklike ja varaliste õiguste kaitse.

Tsiviilpartnerluse saavad sõlmida täisealised inimesed notari juures. Abielus inimesed ei tohi tsiviilpartnerlust sõlmida. Tsiviilpartnerlust ei tohi luua sugulased või lapsendatud isikud ja nende eestkostjad. Tsiviilpartnerlus on tähtajatu ja kehtib kuni osapooled selle lõpetavad.

Tsiviilpartnerluse saab lõpetada notariaalsete vahenditega või kohtu määrusega selle lõpetamise kohta. Tsiviilpartnerluse notariaalse või kohtuliku lõpetamise korral tuleb kokku leppida ühisvara jagamine ja vajadusel ka alaealiste hooldusõigus.

Seaduseelnõu näeb ette ka vastastikust kohustust üksteist toetada. Eelnõus on kirjas, et ühise majapidamise raames on mõlemal osapoolel samad õigused.

Tsiviilpartnerluse eelnõu kohtab tõenäoliselt Läti parlamendis tugevat vastuseisu, teatas LSM.