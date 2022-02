USA: Venemaa plaanib propagandavideot Ukraina ründamise õigustamiseks

USA ametnikud teatasid neljapäeval, et Venemaa on ette valmistamas ettekäänet Ukrainasse sissetungimiseks ja selleks luuakse propagandavideo, mis kujutab väidetavat Ukraina rünnakut Venemaa vastu.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby ütles neljapäevasel briifingul, et USA hinnangul plaanib Vene valitsus lavastada valerünnaku, kus Ukraina sõjaväelased või luurajad tungivad Venemaa pinnale või ründavad venelasi, vahendas CNN. Eesmärk on luua vale ajend sissetungiks.

"Me usume, et selle võltsrünnaku raames valmistab Venemaa väga näitliku propagandavideo, kus näidatakse laipu ja näitlejaid, kes mängivad leinajaid. Samuti pilte hävinenud asukohtadest, sõjatehnikat Ukraina või lääne sõdurite käes kuni selleni välja, et jäetakse mulje, nagu oleks osa sellest varustusest läänest saadetud," rääkis Kirby.

Venemaa Euroopa Liidu suursaadik Vladimir Tšižov ütles neljapäeval CNN-ile, et Moskva ei plaani mingisugust libaoperatsiooni Ukraina ründamiseks.

USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price keeldus pressiga kohtumisel jagamast tõendeid, mis kinnitaksid USA väidet. Tema sõnul põhineb see informatsioon luureandmetel, mis ei ole salastatud, kuid mida USA jagab avalikkusega ainult siis, kui selles infos ollakse kindlad.

"Meie eesmärk on heidutada venelasi, et nad selliste plaanidega edasi ei läheks. Sellepärast teeme selle info täna avalikuks. Kui venelased seda plaani ellu ei vii, ei ole see ipso facto viide sellele, et neil ei olnud kunagi sellist kavatsust," ütles Price.

USA on ka varem teatanud, et Venemaa võib Ukraina ründamise õigustamiseks kasutada libaoperatsiooni.