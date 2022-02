Austraalia võib kasutada eakate hoolduses kaitseväe abi

Austraalia võib kasutada oma kaitsejõude, et aidata eakate hooldusega tegeleval sektoril COVID-19 puhanguga toime tulla.

Koroonaviiruse leviku tõttu on paljud hooldekodud lukku keeratud ning töötajaid pole piisavalt, ütles reedel peaminister Scott Morrison.

Valitsus on sattunud surve all omikroni tüve leviku pärast vanadekodudes. Kriitika osaliseks sai ka eakate austraallaste ja eakate hoolduse minister Richard Colbeck, kes osales kirketimatšil sel ajal, kui ta oleks pidanud aru andma parlamendi komisjonile.

Morrisoni sõnul palus ta kaitseministril ja terviseministril leida võimaluse, kuidas kaitsejõud saaksid toetada hooldekodusid, kus paljud töötajad on pidanud nakatumiste tõttu isoleeruma. Peaminister ütles, et umbes 560 vanadekodu elanikku on surnud alates eelmise aasta lõpust, kui omikron riigis levima hakkas.

Morrison ütles ajakirjanikele, et kaitsejõududest ei saa hooldekodude niinimetatud varitööjõud ja hoiatas lihtsate lahenduste eest keeruliste probleemidega tegelemisel. Samas märkis ta, et kõiki võimalusi tuleb kaaluda.

Austraalia kaitsejõud on juba olnud abiks pandeemiaga tegelemisel. Kindralleitnant vastutas vaktsiinide jagamise eest ja sõdurid aitas silma peal hoida suurlinna lukustamisel.