Brenti nafta hind ületas 92 dollari piiri, kõrgeim hind pärast 2014. aastat

USA-s kaubeldava nafta WTI hind on 91,43 dollarit barreli kohta. Naftahindade tõus võib kaasa tuua gaasihindade tõusu. Euroopas on ka energiakriis, mis tõstab maagaasi hinda veel.

Nafta hind oli 2021. aastal volatiilne. USA teatas novembris, et kõrgete bensiinihindade tõttu tuleb kasutusele võtta strateegilised naftavarud.

Ebakindlust turgudel suurendab ka Moskva võimalik sissetung Ukrainasse. Hiljuti tabas USA Texase osariiki külmalaine, mis piiras naftatootmist. WTI hind on viimase kuu jooksul tõusnud 20 protsendi võrra.

Nafta hinnatõus tõstab USA-s ka autokütuse hinda. Hind on viimase seitsme aasta kõrgeimal tasemel. USA autoliidu (AAA) andmetel oli reedel bensiini hind keskmiselt 3,343 dollarit galloni kohta. California osariigis oli see hind umbes 4,7 dollarit.

Big, big trouble for the White House. U.S. average retail gasoline price has hit its highest since Sep 2014 at $3.343 per gallon, according to motoring club AAA.



Every state (including the likes of Mississippi and Alabama) is above $3. California is approaching $4.7 | #OOTT