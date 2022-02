USA-s kaubeldava nafta hind ületas 90 dollari piiri

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd 91,39 dollarit barreli kohta. WTI hind on 90,76 dollarit barreli kohta. Naftahindade tõus võib kaasa tuua gaasihindade tõusu. Euroopas on ka energiakriis, mis tõstab maagaasi hinda veel.

Nafta hind oli 2021. aastal volatiilne. USA teatas novembris, et kõrgete bensiinihindade tõttu tuleb kasutusele võtta strateegilised naftavarud.

Ebakindlust turgudel suurendab ka Moskva võimalik sissetung Ukrainasse. Hiljuti tabas USA Texase osariiki külmalaine, mis piiras naftatootmist. WTI hind on viimase kuu jooksul tõusnud 20 protsendi võrra.

Pinged kasvavad ka Lähid-Idas, Jeemeni Houthi mässulised jätkavad droonirünnakute korraldamist.