Spotify juht kaitses Roganit ja lubas sisuloojatele sõnavabadust

Eki kommentaarid avaldati neljapäeval. "Joe Rogan ütleb palju asju millega ma ei nõustu. Kuid kui tahame oma suured ambitsioonid ellu viia, siis on Spotifys ka sisu, mille üle me ei pruugi olla uhked, et meid sellega seostatakse," ütles Ek.

"Tahan kõigile meie missiooni meelde tuletada. Soovime, et meie platvormil looks sisu 50 miljonit inimest ja et meil oleks miljard klienti. Selle eesmärgi saavutamiseks on väga oluline, et sisuloojad saaksid olla iseseisvad. See on oluline, et meie platvormil oleksid erinevad seisukohad," lisas Ek.

"Meie ülesanne pole dikteerida, mida sisuloojad tahavad oma saadetes pakkuda," väitis Ek.

Rogan sõlmis 2020. aastal Spotifyga 100 miljoni dollari suuruse lepingu, millega platvorm sai ainuõiguse tema saadet mängida. Rogani ühte saadet kuulab umbes 11 miljonit inimest.

Eki sõnul erineb Spotify teistest meediafirmadest. "Me määrame täiesti uue meediaruumi. Oleme väga erinevat tüüpi ettevõtte ja eeskirju koostatakse koos uuendustega," ütles Ek.

Spotifyst on oma loomingu kõrvaldanud mitmed tuntud artistid, samuti on teisi voogedastuskeskkondi kasutama läinud paljud senised kliendid. Kõigepealt palus platvormilt oma loomingu eemaldada veteranmuusik Neil Young. Järgnesid trobikond muusikuid, viimati Bruce Springsteeni saateansambli E-Street Band ja Rock'n'Rolli Kuulsuste Halli liige Nils Lofgren.