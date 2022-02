Hiina kompartei vahistas reedel Hongkongis demokraatiameelse aktivisti

Koo Sze-yiu plaanis protestida Hongkongi valitsushoone ees ja oli sellest teavitanud ka meediat, vahendas Deutsche Welle.

Koo sõnul kasutab kompartei riikliku julgeolekuseadust, mille raames vangistatakse Hiina valitsust kritiseerivaid inimesi. Ta kritiseeris samuti, et Hiina korraldab taliolümpiamänge.

"Ärge unustage, et Hongkongis piiratakse inimõigusi," teatas Koo.

Koo Sze-yiu vahistati reede varahommikul oma kodus riikliku julgeolekuseaduse alusel, teatas kohalik meedia.

Mitu lääneriiki on teatanud, et boikoteerivad diplomaatiliselt Pekingi olümpiamänge. Nende seas on ka USA ja Suurbritannia.