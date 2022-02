Peking ja Moskva sõlmisid gaasilepingu, arveldus toimub eurodes

Venemaa gaasimonopol Gazprom teatas reedel, et sõlmis lepingu Hiina riikliku energiafirmaga CNPC. Gazprom suurendab lepingu raames gaasitarneid Hiinasse 10 miljardi kuupmeetri võrra aastas.

Venemaa tarnib juba Hiinasse gaasi Power of Siberia torujuhtme kaudu. 2021. aastal tarnis Venemaa Hiinale 16,5 miljardit kuupmeetrit gaasi. Uus tehing aga suurendab märkimisväärselt Venemaa gaasieksporti Hiinasse.

Reutersi allikate teatel hakkab gaasi müük toimuma eurodes. Allikate teatel kiirenesid läbirääkimised pärast seda, kui Hiinat tabas eelmisel aastal suur energiakriis.

"Hiina söepuudus eelmisel aastal oli järjekordne äratuskell, et maagaasil on eriline väärtus," ütles üks allikas Reutersile.

Venemaa president Vladimir Putin kohtus reedel ka oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga.

"Tahan Hiinat tänada kutse eest tulla olümpiamängude avamisele. Olen kindel, et meie Hiina sõbrad tulevad sellega suurepäraselt toime, nagu alati selliste suurürituste korraldamise," ütles Putin.

Putin ja Xi tegid ka ühisavalduse, kus kritiseerisid "teatud riikide katseid kehtestada teistele riikidele oma demokraatlikud standardid".

"Sellised hegemooniakatsed kujutavad tõsist ohtu ülemaailmsele rahule ja stabiilsusele ning õõnestavad maailmakorda," teatas ühisavaldus.

Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnul kinnitas Xi Jinping oma toetust Moskva ettepanekutele töötada Euroopas välja õiguslikult siduvad julgeolekugarantiid.

Carnegie Moskva Keskuse teaduri Aleksandr Gabujevi hinnangul on tegemist märkimisväärse ühisavaldusega.

"See on esimene kord, kui Peking on selgelt NATO laienemise vastu," ütles Gabujev.