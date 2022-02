Stoltenberg hakkab juhtima Norra keskpanka

Stoltenberg on Norra endine peaminister. Keskpanga juhina hakkab ta korraldama järelevalvet Norra 1,4 triljoni suuruse riikliku naftafondi üle, vahendas Financial Times.

"Tema rahaline taust, ühiskonna mõistmine ja juhtimiskogemus teeb temast väga hea Norra keskpanga juhi. Norras on vähestel sellised kogemused, nagu Stoltenbergil, "ütles reedel rahandusminister Trygve Slagsvold Vedum.

Stoltenbergi ametisse nimetamine tekitab riigis aga erimeelsusi, hulk Norra parlamendisaadikuid ei toeta tema saamist keskpanga juhiks. Poliitikud muretsevad Stoltenbergi sõltumatuse pärast.

"See on valitsuse poolt ebamõistlik otsus. On oluline, et keskpank oleks sõltumatu ja et selle avalik kuvand oleks samuti sõltumatu. Nüüd valisid nad parteipoliitiku," ütles Norra endine keskkonnaminister Sveinung Rotevatn.

Stoltenberg kommenteeris reedel samuti võimalikku huvide konflikti. "Olen kindel, et teen seda tööd viisil, mis näitab, et keskpangal on olemas sõltumatus ja ausus, mis tal olema ka peab," ütles Stoltenberg.

Stoltenbergi peamiseks rivaaliks oli Ida Wolden Bache, kes on praegu keskpanga asejuht. Praegune keskpanga juht Oystein Olsen lahkub ametist märtsis. Pangajuhi kohuseid täidab vahepeal Ida Wolden Bache, teatas Financial Times.