USA-s loodi jaanuaris 467 000 töökohta

USA-s kasvavad kiiresti palgad, seetõttu prognoosis Bloomberg, et jaanuaris luuakse 150 000 töökohta. Majanduse kiirem taastumine suurendab võimalust, et föderaalreserv karmistab rahapoliitikat, et ohjeldada kiiret hinnatõusu, vahendas Financial Times.

Statistikaamet kogus äsja avaldatud andmed siis, kui USA-s levis kiiresti koroonaviiruse omikroni variant. Töötuse määr tõusis jaanuaris 0,1 protsendi võrra, nelja protsendini.

"Selgub, et omikroni variandi leviku haripunkt langes kokku andmete kogumise ajaga. Kui inimesed polnud tööl, või olid palgata puhkusel, siis neid ei arvestatud ka töötajate hulka," ütles president Joe Bideni majandusnõunik Jared Bernstein.

USA ettevõtlust räsib ka suur tööjõupuudus. Detsembris oli riigis umbes 10 miljonit vaba töökohta. Paljud inimesed vahetavad töökohta, et otsida kõrgemalt tasustatud töökohti. See tõstab riigis ka tööjõukulusid.