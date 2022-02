Pärnus ehitati Vallikääru aasale lumelinn

Kindlasti on vahepealsete lumevaeste talvedega aastate jooksul üles kasvanud terve hulk lapsi, kes pole lumelinnast kuulnudki ja seetõttu oli lapsi kohal palju. Linna avamisel sai aga nautida ka väikest kultuuriprogrammi, kus astus üles rahvatantsuansambel Tuurit-Tuurit, laulsid kunstide maja lapsed ja muusikat tegi pasunakoor Õnn Tuli Õuele.

Nüüd on kõigil võimalik lumelinna vaatama tulla ja tuleb lihtsalt loota, et ilmataatki seda pisut sõbralikuma ilmega vaatab ega kohe sulatamisega pihta hakka. Lumelinna ehitamist alustati neljapäeval ja kokku osales selles töös 200 last. Kavandid olid kõigil juba enne olemas, mõnevõrra tuli neid võimalustele vastavalt korrigeerida, aga üldmulje on väga tore.

Lumelinna ehitamist korraldas Pärnu kunstide kool. Direktor Kristel Kallau tunnistas, et idee tuli hoopis linnajuhtidelt ja kellele muule siis selle töö eestvedamine usaldada kui mitte kunstide koolile. Kerge see linnaehitamise töö siiski ei olnud.

"Neid lumehunnikuid hakati vedama mitu nädalat tagasi, need jäätusid ära siin. Nii et need, kes välja julgesid tulla tegema, on tõelised kangelased. Vesi tuli võtta Vallikraavist. Läks palju jõudu vaja kõigil. Hästi tore oligi seda vaadata, kuidas lastel silmad särasid. Ei ole ju saanud väga palju väljas mässata lumega," rääkis Kallau.